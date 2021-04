TV Patrol anchor Bernadette Sembrano, nagpositibo sa COVID-19

MULTIMEDIA

Nagpositibo sa COVID-19 ang mamamahayag at 'TV Patrol' anchor na si Bernadette Sembrano. Asymptomatic si Bernadette at naka-isolate na. Naka-quarantine na rin ang mga kasama niya sa programa na sina 'Kabayan' Noli de Castro at Henry Omaga-Diaz.

