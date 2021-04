MULTIMEDIA

Guwantes na may tubig, ginagamit sa mga COVID-19 patients na naka-ICU sa Brazil

May naisip na paraan ang mga nurse sa Brazil para maibsan ang lungkot ng mga COVID-19 patients nila na nasa ICU. Nadiskubre nila na puwedeng gamitin ang latex gloves o guwantes na may tubig para bigyan ng emotional support ang mga pasyente nilang nangungulila sa kanilang kaanak at mga kapamilya.

