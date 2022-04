MULTIMEDIA

Makabagong Senakulo

ABS-CBN News

Bahagi ng Holy Week ang paggunita sa buhay at sakripisyo ni Hesukristo sa pamamagitan ng pagsasagawa ng Senakulo. At ngayong may pandemic, masasaksihan ang Senakulo ng St. John Bosco Parish-Tondo, online.

