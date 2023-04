MULTIMEDIA

Papet Pasyon

ABS-CBN News

Share Facebook

Twitter

Pinterest

Viber

Kakaiba at espesyal ang bersyon ng "Pasyon" ng Teatrong Mulat ng Pilipinas tuwing Mahal na Araw. Imbes kasi na mga tao, mga puppet ang nagsisipagganap at ang mga liriko at teksto, ginawa para sa mga bata.

Watch more News on iWantTFC