MULTIMEDIA

Basketball player na tinaguriang 'The One-Armed Mamba'

ABS-CBN News

Share Facebook

Twitter

Pinterest

Viber

"It's the ability that matters, not the disability". Ito ang mantra ng Pinay basketball player na si Kat Tan. Kilala sa basketball circles si Kat bilang "The One-Armed Mamba". Tunghayan natin ang kaniyang nakaka-inspire na kuwento bilang isang manlalaro sa kabila ng kaniyang kapansanan.

Watch more News on iWantTFC