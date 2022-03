MULTIMEDIA

Parody video ng 'The Broken Marriage Vow', viral

May mahigit 5 million views na ang parody video ng trending na dining room scene sa Kapamilya TV series na "The Broken Marriage Vow". Patok kasi sa mga netizen ang eksena sa parody video kung saan ibinunyag ng bidang si "Dr. Jill" ang lihim ng asawa niyang si David at ni Lexy.

