Pinoy International designer Rocky Gathercole, pumanaw na

Pumanaw na ang Pinoy international designer na si Rocky Gathercole. Natagpuang walang malay ang designer sa kaniyang bahay noong March 3. Kilalang designer to the stars si Gathercole, na bumida na rin sa mga fashion show sa Middle East, Europe, at Amerika.

