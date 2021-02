MULTIMEDIA

NXT Profiles: Lola na nagtitinda ng ginantsilyong wallet at lagayan ng water jug, viral

ABS-CBN News

Share Facebook

Twitter

Pinterest

Gusto mo ba ng bonet, wallet, o lagayan ng water jug o cellphone?

Kaya kang igawa ni Lola Luisa Chanliongco niyan!

Viral si Lola Luisa sa social media dahil sa husay ng kanyang kamay sa paggagantsilyo.

Kilalanin natin si Lola Luisa at alamin ang kuwento ng kanyang pagsisikap ngayong may pandemya sa video na 'to.

Watch more in iWantTFC