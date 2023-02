MULTIMEDIA

Sibuyas, sili, at itlog na maalat, ginawang bouquet

ABS-CBN News

Dahil sa hirap ng buhay, pati ang pagbibigay ng flowers at bouquet nagiging praktikal na. Sa bilihan ng mga bulaklak sa Dangwa Market sa Maynila, puwede ka makabili ng bouquet na may kasamang itlog na pula, sili, bawang, at sibuyas.

