Lalaking mangangalakal, nagmukhang artista matapos i-makeover

ABS-CBN News

Hinangaan ng netizens ang transformation ng isang mangangalakal ng basura matapos siyang bigyan ng makeover ng isang hair and make-up artist. Hirit pa ng ilang netizen, artistahin at parang model na ang dating at itsura ng mangangalakal.

