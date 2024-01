MULTIMEDIA

Lumpia vendor, on wheels

Text and images by Maria Tan, ABS-CBN News

Si JR Sagun, lumpia vendor sa Quezon City na ipinagpalit ang regular na trabaho para mas magkaroon ng panahon sa pamilya. Maria Tan ABS-CBN News

Tatlong taon nang pumapadyak ng kanyang bisikleta si JR Sagu, hindi para mamasada kundi mag-lako ng ipinagmamalaki niyang produktong lumpiang isda at gulay.



Si JR, 24-taong gulang, mula sa Barangay Tatalon sa Quezon City, ang gumagawa ng sarili niyang lumpia at espesyal na timplang suka. Sa ganitong hanap-buhay, naitatawid ni JR ang araw-araw na pangangailangan ng kanyang asawa at dalawang anak.



Sa halagang P10 kada isang lumpiang gulay at P15 na lumpiang isda, kumikita si JR ng halos P1,000 mula sa puhunang P1,500 kada araw.



Dagdag pa niya, hinaharap niya ang araw at ulan sa kalsada maibigyan lang ng maayos na buhay ang pamilya mula sa pagtitinda ng lumpia.



"Wala talaga kaming ibang inaasahan. Yung mga anak ko nag-aaral kaya pursigido talaga ako. Ang pangarap ko talaga sa pagtitinda ng lumpia ay makuha yung gusto ko na magkaroon ng sariling bahay. Gusto ko sana habang nagtitinda ng lumpia ay makaipon," saad ni JR.



Sabi pa niya, "ang pangarap ko lang po talaga magkaroon ng sariling bahay. Malaking luwag na po talaga para sa akin yon."

Bagamat hindi gaanong kalakihan ang kita, sapat na raw ang benta sa lumpia upang tustusan ang pangangailangan ng pamilya. Maria Tan ABS-CBN News

Nagtatrabaho noon bilang construction worker si JR. Kinalaunan, naisip nyang mamuhunan nalang sa negosyo ng paggawa at pagtinda ng lumpia.



"Dati akong nagtatrabaho sa construction pero mas pinili ko itong trabaho na to dahil dito ako masaya at para sa pamilya ko at para makasama ko rin sila," kuwento niya.



"Ang trabaho kasi sa construction mabigat, hindi ka din pwede umuwi ng alanganing oras. Sa pagtitinda ng lumpia, maaga akong nakakauwi kaya maaga kong nakakasama ang pamilya ko," dagdag niya.



Kakaiba rin sa pagtitinda ni JR ang paggamit niya ng sound system sa kanyang bisikleta, kung saan recorded na ang dialogue na "lumpia, lumpia, kayo diyan lumpia" habang umiikot sa bawat sulok ng Barangay South Triangle hanggang sa Mabuhay Rotonda sa Quezon City upang maka-engganyo ng mga customer.

