Patrol ng Pilipino: Anong pag-aaralan sa kursong Taylor Swift sa UP?

ABS-CBN News

MAYNILA – Isa sa mga bagong kurso na pwedeng makuha ngayon sa University of the Philippines Diliman ay patungkol sa American pop star na si Taylor Swift.

Ayon kay UP Department of Broadcast Communication professor Cherish Brillon na magtuturo sa klase, hindi lang tungkol sa fandoms ang pag-aaralan kundi pati na rin kung paano ginagamit si Taylor bilang pagtingin sa iba-ibang isyung panlipunan.

Tatalakayin din ang epekto ng isang media personality gaya ni Swift sa buhay ng tao.

Ayon sa UP Broadcast Communication Department, sunod namang pag-aaralan ang sikat na P-pop o Pinoy pop boy group na SB19 at ugnayan ng K-pop at J-pop

Hindi UP ang unang unibersidad na nagbukas ng ganitong kurso.

Kabilang na sa mga may Taylor Swift class ang Stanford University, New York University, University of Texas at Ghent University sa Belgium.

– Ulat ni Ganiel Krishnan, Patrol ng Pilipino