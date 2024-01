MULTIMEDIA

Patrol ng Pilipino: Bakit may mga paborito tayong kanta?

ABS-CBN News

MAYNILA – Bawat isa ay may maituturing na “song for all seasons” na binabalik-balikan sa iba't ibang panahon.

Halimbawa na rito ang halos 20 kanta na tampok ng taon-taong ABS-CBN Christmas IDs na tumatak at may kani-kanyang paborito ang mga Pilipino.

Ayon sa psychologist na si James Dominic Flores, nagiging paborito ang kanta ng isang tao kapag naririnig ito ng paulit-ulit hanggang sa makahiligan, o ang “mere exposure effect”.

Isa ring posibleng dahilan ay ang pagbibigay-alaala nito sa tuwing maririnig ang tugtog at nagbigigay ng pakiramdam ng pagiging ligtas.

Kaya aniya, akma sa mga binabalikang kanta ang mga awiting pamasko dahil kalakip nito ang pag-uwi sa tahanan o mga bagay na mahalaga sa isang tao.

– Ulat ni Anjo Bagaoisan, Patrol ng Pilipino