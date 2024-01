MULTIMEDIA

Patrol ng Pilipino: Peach fuzz, glass skin at iba pang ‘in’ na looks ngayong 2024

ABS-CBN News

MAYNILA — Ano’ng uso ngayong 2024 pagdating sa fashion at beauty?

Sabi ng fashion designer at stylist na si Bonita Penaranda, ilan sa mga mauuso pagdating sa pananamit ang ballerina at tennis chic attire.

Dagdag naman ng beauty expert na si Jim Ryan Ros, pasok ang natural-looking at makapal na kilay. Trending pa rin ang glass-skin look at “no-makeup” makeup look.

Balik-uso naman ang ballet at doll shoes pati na rin ang cargo pants at red lipstick.

– Ulat ni Ganiel Krishnan, Patrol ng Pilipino