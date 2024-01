MULTIMEDIA

Hindi mahuhuli sa pag-ibig: PDLs nagpalitan ng 'I do' sa Sta. Rosa

Maaaring sila ay deprived of liberty pero ang 11 na PDL ay hindi deprived sa pag-ibig. Napuno ng kasiyahan at pagmamahal ang Sta. Rosa nang magpalitan sila ng “I do” sa isang seremonya na pinamunuan ni Mayor Arlene Arcillas at ng BJMP Sta. Rosa. Ginawa ang kasalan sa Sta. Rosa City Hall, samantalang sa BJMP Sta. Rosa naman ginanap ang reception.

Ayon sa BJMP Sta. Rosa, ginawa nila ang mass wedding upang ipakita sa publiko na may maganda pa ring nangyayari kahit sa kulungan.

Ang lokal na pamahalaan ang sumagot ng wedding dress, Barong, at wedding ring ng mga kinasal.

