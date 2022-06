MULTIMEDIA

Miss World PH 2022 winners

ABS-CBN News

Share Facebook

Twitter

Pinterest

Viber

Miss World Philippines 2022 Gwendolyne Fourniol (center) from Negros Occidental, poses for photos with Miss World runners up during the coronation night at the Mall of Asia Arena in Pasay City on Sunday evening. Winning the pageant are (from left) Miss World Philippines Charity 2022 Cassandra Bermeo Chan (San Juan); Miss Eco Teen Philippines Beatriz Mclelland (Aklan); Miss Supranational Philippines Alison Black (Las Piñas City); Miss Eco Philippines: Ashley Subijano Montenegro (Makati City); Reina Hispanoamericana Filipinas Ingrid Santamaria (Parañaque City); and Miss World Philippines Tourism 2022 Justine Beatrice Felizarta (Marikina).