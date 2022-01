Hinangaan ng netizens ang isang 50 anyos na lalaki mula Bicol dahil hindi lang 1 kundi 5 ang hawak nitong professional license.

Nag-viral kamakailan sa Facebook ang post ni Apollo Pablo Zantua, kung saan kinuwento niya ang pagre-renew niya ng kaniyang 5 lisensiya sa Professional Regulation Commission (PRC).

Kasama rito ang lisensiya para sa pagiging civil engineer, electrical engineer, mechanical engineer, master plumber, at professional teacher.

Hindi pa makapaniwala noong una ang guwardiya sa PRC na sabay-sabay ire-renew ni Zantua ang mga lisensiya.

Ayon kay Zantua, electrical engineering ang una niyang tinapos na kurso sa Bicol University.

Pagkatapos nito'y nag-aral naman siya ng engineering, major in production mechanical engineering sa Japan bilang scholar.

Noong umuwi siya sa Pilipinas at kukuha na ng board exam para sa mechanical engineering, hindi siya pinayagan dahil hindi umano siya nagtapos sa bansa.

Wala raw kasing reciprocity sa pagitan ng Pilipinas at Japan kaya't humingi siya ng recognition para sa kanyang degree sa Commission on Higher Education.

Tatlong recognition ang naibigay kay Zantua: bilang isang mechanical at industrial engineer, at guro.

Hindi muna siya nag-board exam at sa halip ay nag-aral ulit ng kursong civil engineering, na dalawang taon niya na lang tinapos dahil sa mga nauna niya nang natapos na units.

Taon 2017 nang mag-apply na siya para sa board exams at ipinasa niya ang apat na board exams sa loob ng anim na buwan.

Ayon kay Zantua, hindi siya honor student sa paaralan nung kabataan niya.

"Baka valedictorian ito noon, baka puro honor ito noon. I am not an honor student. I always tell my students na ang college ay hindi patalinuhan pero 'yan ay determinasyon at sipag. Kung gusto mo kahit anong hirap ay gagawan mo ng paraan," aniya.

Nagtuturo ngayon si Zantua ng mechanical, civil, electrical engineering, at plumbing sa Taguig City University. Gumagawa din ng field work kaya nagagamit niya umano ang lahat ng kaniyang lisensiya.

— Ulat ni Aireen Perol

