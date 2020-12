'Kaya din ng mga babae': Dating fast food service crew naging sundalo sa PH Army

Hinangaan ng mga netizen ang dating fast food crew na si Cherry Mae Toledo na nagpursigi upang maging ganap na sundalo. Retrato mula kay Toledo

MAYNILA — Kung ano ang kaya ng mga lalaki, kaya rin ng mga babae.

Ito ang nais patunayan ni Cherry Mae Toledo nang pumasok siya sa Philippine Army Officer Candidate School, isang taon na ang nakalilipas.

Ngayon, natupad ni Toledo ang kaniyang hangad. Isa na siyang sundalo para sa Philippine Army na may ranggong second lieutenant.

"In present society po, even before pa lang, mayroon nang pag-look down sa mga babae. Like men are more superior than women, mas malakas sila, mas magaling, so I wanted to prove to everyone... kung ano man iyong kayang gawin ng mga lalaki ay kaya ding gawin ng mga babae," kuwento ni Toledo sa panayam ng Teleradyo.

"It's just society that dictates na 'Babae 'yan, hindi siya puwede sa ganyan,'" dagdag niya.

Bago maging sundalo, pinagsasabay noon ni Toledo ang kaniyang pag-aaral ng psychology sa University of San Jose Recoletos sa Cebu City at pagtatrabaho sa isang fast food restaurant.

Ayon kay Toledo, noong nasa kolehiyo pa lang siya'y pinag-iisipan na niyang maging sundalo.

"Since first year college, I joined ROTC (Reserve Officer Training Corps) na po. So before pa lang, may plano na ako of joining the Armed Forces," aniya.

Nang makapagtapos, na-promote din sa trabaho sa restaurant si Toledo.

Pero hindi rin nagtagal ay iniwan niya ang trabaho sa fast food para mag-aral sa officer candidate school.

"After 3 months, I felt that there was something lacking so I want some challenge po siguro," paliwanag ni Toledo.

"Iyong Officer Candidate School, it will take only 1 year as long as you're a graduate of a certain degree program," aniya.

Ayon kay Toledo, ginusto niyang maging sundalo kasi "holistic" ang development doon kumpara sa ibang trabaho.

"You are required to exercise, learn from time to time because you have to go schooling, [and] emotionally and psychologically you are also trained kasi you will be away from your family," aniya.

Sa ngayon, hindi pa naa-assign sa isang unit si Toledo dahil bagong graduate.

Sakaling bigyan siya, gusto raw niya sana'y may kinalaman sa recruitment ng Army para magamit din niya ang mga natutunan sa psychology.

"I want to recruit or hire better soldiers, more capable soldiers for the Philippine Army," aniya.