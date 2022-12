Watch more News on iWantTFC

MAYNILA -- Imbes na "New Year's Resolution," mas mabuting pairalin ang "New Year's Appreciation" ngayong darating na 2023, ayon sa isang life coach at psychologist.

Sa panayam sa "On The Spot" ng TeleRadyo, sinabi ni Lillian Ng Gui na magiging gabay ang New Year's Appreciation o pagpapahalaga sa mga bagay na nangyari ngayong 2022 para sa pagpasok ng Bagong Taon.

"When we appreciate what happened to our past, it will become our voice for the future, hindi ba? Ito ang magiging goal at gabay natin sa buong taon. Kaysa nag-iisip tayo na, 'dapat, dapat,' eh hindi mo naman kayang gawin, i-appreciate na lang natin," aniya.

"'Ah, na-appreciate ko itong taon naging okay kami ng family members ko,' and let this be the guide for the coming year. 'And therefore, in the coming year, I will build a stronger relationship.' Kaya pala eh, doable pala," dagdag niya.

"Kaysa gagawa ka ng unrealistic goals, paganda-ganda lang para ma-post sa inyong social media, eh huwag na. Let's do something na reasonable, doable, kayang gawin."

Ayon pa kay Gui, ang pagpapahalaga sa mga bagay na mayroon na tayo ay magandang simula para sa isang bagong naisin o goal.

"We start on appreciating because when we appreciate, we can start on a specific goal and with the right attitude," ayon sa psychologist.

Pagdating naman sa relasyon o sa mga nais magkaroon ng karelasyon, mas mabuting pahalagahan muna ang sarili, ayon kay Gui. Aniya, susunod sa pagpapahalaga sa sarili ay ang atraksiyon na makukuha mula naman sa ibang tao.



