Masaganang 2024, panalangin ng mga Pinoy sa Pasko sa Dubai

DUBAI - Taimtim ang dasal at matiyagang nagbibigay ng oras ang mga Pinoy na dumalo sa tradisyunal na Simbang Gabi o Misa de Gallo sa Dubai, United Arab Emirates.

Puno rin sila ng pag-asa na matutupad ang kanilang mga panalangin ‘di lang para sa sarili, higit sa lahat para sa kanilang mahal sa buhay.

Kabilang sina Gisela Marquez, Sylvie Macaloyos at Hector Reyes sa halos isang milyong Pinoy sa UAE na palaging ipinagdarasal ang kanilang pamilya sa Pilipinas.

“Isa po sa aking dalangin ay maayos ang aking trabaho dito sa aking pinapasaukan, mapagpatuloy ko ang pagpapadala upang masustentuhan ko ang aking mga anak at higit sa lahat mapag patapos ko sila at maibigay ko yung tungkulin financially,” sabi ni Gisela Marquez, OFW sa Dubai, UAE.

“We thank the Lord we have a work to sustain them especially para kay nanay, it’s a big help na binibigyan pa kami ng strength ni Lord para maka-earn ng money para makagpadala pa kami sa pangangailangan ni nanay,” sabi ni Sylvie Macaloyos, OFW sa Dubai, UAE.

“Pinapanalangin po namin sa simbang gabing ito ay makapunta rito yung mga anak namin since graduate na sila makapagtrabaho, makapagpadala ng suporta sa aming pamilya dahil isa ito sa pinaka importanteng role ng OFw, makatulong at masuportahan ang pang araw-araw na pangangailan ng aming pamilya,” sabi ni Hector Reyes, OFW sa Dubai.

Iba-iba man ang kuwento sa buhay pero iisa ang hangad ng OFWs ang masuportahan ang pamilya sa Pilipinas.

“Masarap po yung feeling na yung pinag hirapan mo i-shinare mo sa ibang tao napaka sarap ng feeling na tumulong at mag-share ng blessings,” sabi ni Macaloyos.

“Kasiyahan sa puso kasi yung fulfillment namin bilang mga magulang na ibibigay namin sa aming mga anak malayo man kami sa kanila pero yung fulfillment namin bilang ina ay nagagawa namin nagagampanan namin.” sabi ni Marquez.

REMITTANCE TUWING KAPASKUHAN

Ngayong kapaskuhan, hindi mawawala ang pagpapadala ng mga OFW ng pera sa kanilang mga kaanak sa Pilipinas.

“Kaya malaking bagay para sa mga OFW na makapili ng tamang remittance center para ligtas na matanggap ng kanilang mga mahal sa buhay ang kanilang mga padala sa tamang oras,” sabi ni Bernard Kaibigan, Enterprise Marketing Head, Palawan Group of Companies.

“Dahil po ang Palawan Express Pera Palada ay may more than 36 years in service na, may more than 6,000 network locations at siguradong may malapit sa ating mga beneficiaries sa Pilipinas. Tayo po’y nagpo-provide also ng libreng insurance sa ating beneficiaries at siguradong cash agad anuman ang halaga. Ang amin pong kumpanya ay handang tumulong sa mga OFWs at sa mga beneficiaries ng ating mga OFWs, handang tumulong para I address kung ano mang ang kanilang mga problema,” dagdag ni Kaibigan.

Sa datos ng Bangko Sentral ng Pilipinas, umakyat ng 5.2% ang remittances ng OFWs mula UAE. Ito ay mahigit US$1 billion o katumbas ng mahigit PhP 62 billion mula Enero hanggang Oktubre 2023.

“Ang amin pong kumpanya ay approved at regulated by Banko Sentral ng Pilipinas. Alam ang mga struggles ng mga OFWs dahil ito po ay kumpanyang gawa ng mga Filipino. Kaya po ang inyong padala mula abroad tinitiyak namin at sinisiguro tanggap ito ng mga Filipino,” paliwanag ni Kaibigan.

