Simula muli ng pageant season sa bagong taon.

Determinadong sungkitin ng Mrs. World Philippines na si Meranie Gadiana Rahman ang unang Mrs. World crown para sa bansa sa pageant na idaraos sa Las Vegas USA sa Enero 15, 2022.

Mas makahulugan ang laban ng Mindanaoan beauty na tubong Cagayan de Oro, Misamis Oriental dahil pinagdaanan niya din ang lupit ng bagyong Odette noong dumalaw siya sa CDO para sa isang outreach program.



“I was really scared! Much more for my son and family! It’s the worst typhoon I’ver experienced!” kwento niya sa ABS-CBN News sa kanyang despedida nitong Linggo sa Quezon City.

Gustong ibahagi ni Rahman ang personal niyang testimonya sa kalamidad sa Mrs. World gayundin ang katatagan at bayanihan ng mga Pinoy sa oras ng hirap trahedya. “ They need food, shelter and rebuilding. Their stories need to be told in the international community, yun ang kailangan,” giit ni Rahman na gulat din sa simpatiyang ipinakita ng mga global leaders tulad ni Queen Elizabeth ng UK para sa Pilipinas.

Ibinunyag din ng beauty queen na naglaho ang kanyang multi-milyong puhunan nang patumbahin ng bagyo ang kanyang plantasyon ng mga punong falcata. Ginagamit sa paggawa ng furniture at papel, ang falcata ay naging simbolo na ng pag-asa at kabuhayan para sa maraming farmer sa Northern Mindanao.

Mrs. World Philippines Meranie Gadiana Rahman. ABS-CBN News / Instagram: @meranie_gadianarahman

“My parents are into farming also. We planted these trees to harvest them in their maturity after eight years but everything went down with the typhoon,“ himutok ni Rahman. “I don’t want to complain because there’s already so much suffering sa mga kababayan natin. I just want to help! That is my purpose.”

Nakapangasawa si Rahman ng isang duktor mula India at naka base na sila sa Hawaii pero minarapat ni Rahman na sumali sa latest edition ng Mrs. World na kauna-unahang pageant para sa mga misis at reinanay na tinatag nung 1984. Wala pang Pinay beauty queen na kinoronahang Mrs World.

Bukod sa ganda, gustong isulong ni Rahman sa pageant ang kanyang adbokasiya para sa mas malawak pang kaalaman sa “post partum depression “ ng mga bagong ina, na dinanas din niya.

“My inspiration is Miss Universe 2015 Pia Wurtzbach who is also from Cagayan de Oro,“ dagdag ni Rahman. Tulad ni Wurtzbach at iba pang Pinay beauty queen, itataguyod ni Rahman ang husay ng Pinoy designers sa Mrs. World.

Nagpasalamat din siya na pagkatapos ng mga postponement dahil sa pandemya, tuloy na wakas ang Mrs. World pageant sa Las Vegas tampok ang humigig kumulang na 60 international na naggagandahang mga misis. Ani Rahman, tiniyak ng organizer ang paglatag ng strict health protocol sa pageant.