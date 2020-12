Paano nakumpleto ng asong si Bukoy ang 9 na Simbang Gabi

Good boy! Tinapik sa ulo ang asong si Bukoy ng kanyang “fur mom” na si Jenny Ycoy sa gitna ng misa sa Catmon, Ormoc. Kuha ni Maria Dayde Laude

Sa nakaraang 9 na Simbang Gabi ng Pasko 2020, gabi-gabing nakasama ng mga nagsimba sa kapilya ng Barangay Catmon sa Ormoc, Leyte ang aspin na si Bukoy.

Ikinatuwa ng mga tagaroon ang tila pamamanata rin ng aso, na pumupuwestong nakaupo sa pagitan ng mga bangko sa likuran ng kapilya.

Kada dalo ni Bukoy sa Simbang Gabi, kinukunan siya ng litrato ni Maria Dayde Laude, pinsan ng may-ari ng aso.

Unang napansin ni Laude si Bukoy dahil sa tindig nito habang misa.

Tila mataimtim na nakikinig si Bukoy ng misa sa puwesto niya sa gitnang likuran. Kuha ni Maria Dayde Laude

“Nang mag-homily si Padre, napalingon ako sa aso. Nasa gitna, masigasig na nakikinig kay Father... Dali-dali ko kinuha phone ko at piniktyuran ko siya kasi natutuwa ako sa kanya,” kuwento ni Laude sa ABS-CBN News.

Kinagiliwan ang mga regular na post ni Laude ng “pagsi-Simbang Gabi” ni Bukoy sa Facebook group na Furr Lovers PH.

“Sabi ko [sa] sarili ko, i-post ko ‘to para naman makita ng mga tao na aso nga, pero mas OK pa sa tao kasi serious na nakikinig... at para din ‘yong makakita respituhin din ang mga hayop. Wala [silang] pinag-iba sa atin, may puso at damdamin din sila. ‘Di lang nakakapagsalita.”

Ayon sa “fur family” ni Bukoy, ilang taon nang nakagawian ng aso na makimisa, hindi lang tuwing Simbang Gabi pero kahit sa regular na misa tuwing Sabado ng gabi.

Kuwento ni Jessa Ycoy, anak ng may-ari ng aso na si Jenny, hindi nila namamalayan noong una na sumusunod pala sa kanila ang aso mula sa bahay.

Nakatira lang kasi sila sa likuran ng kapilya kaya nalalakad nila.

“Pagpupunta po kami sa simbahan, minsan dadating lang siya, nandoon sa inuupuan ni Mama. Minsan, pinapaalis namin, tapos ‘di namin alam nandoon lang po siya sa likuran,” ani Jenny.

Hindi pa nag-iingay doon si Bukoy, na tantiya nina Jessa ay nasa 10 taong gulang na.

Si Bukoy nang bigyan ng “blessing” ng parish priest na si Fr. Kutz Caintoy. Kuha ni Maria Dayde Laude

Napansin din ito ng kura paroko ng San Jose Parish na si Fr. Kutz Amiscua Caintoy.

“Actually, parang mayroong pang ibang aso. Pero iba siya. He sits at the aisle. And during my homily, [it’s] as if he is listening, and very serious,” sabi ni Caintoy.

“That dog is worthy of imitation. [He is] never baptized, yet gave importance to Mass. All the more, ang tao.”

Kuwento ni Laude, nito na lang naging maamo si Bukoy, lalo noong simula nang magkaroon ng pagsubok ang kanyang pamilya sa tinitirhan nila.

Ang “fur family” ni Bukoy. Kuha ni Jessa Ycoy

Pamahiin ng maraming Katolikong Pilipino na matutugunan ang hiling ng sinumang makakakumpleto ng 9 na Simbang Gabi.

Tingin ng pamilya, baka nakikidasal na rin si Bukoy na malutas na ang kanilang problema.

Dasal nila, sa tulong ng “pamamanata” ng kanilang alaga, matupad nga sana ang kanilang hiling.

