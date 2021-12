Libreng sakay, alok ng jeepney driver nitong nagdaang Pasko

Larawan mula kay Kalen Gli.

Libreng sakay ang alok ng isang jeepney driver sa Davao City ngayong pasko, kahit apektado na ng pandemya at tumataas na presyo ng petrolyo ang kabuhayan nito.

Kaya naman pinuri ng kanyang mga pasahero at mga netizen ang ginawa ng public utility jeepney (PUJ) driver na si Christopher Villaver.

Para kay Villaver, simpleng handog lamang ito para sa pagdiriwang ng kaniyang kaarawan at para na rin sa kapaskuhan.

Kwento ng pasaherong si Karen Gli nitong Sabado, hindi na sila pinagbayad ng pamasahe ni Villaver mula Agdao patungong Matina Aplaya.

Aniya, nagpapasalamat siya at hiniling sa Panginoon ang biyaya para kay Christopher at sa pamilya nito.

Noong Disyembre 13 naman, sa kaarawan ni Villaver, isa sa mga nalibre ng pamasahe si Christine Calle.

"Shoutout kay kuya. Libre sakay dahil birthday niya. Oh diba, nakatipid pa kami ng pamasahe. God bless you and more birthdays to come, ani Calle.

—Ulat ni Hernel Tocmo

