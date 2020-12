VIRAL: Renovation sa bahagi ng bahay, Pamaskong regalo ng photographer sa ina

Larawan mula kay Jay Lawrence.

MAYNILA — Aginaldo ng isang photographer sa kaniyang ina ngayong Pasko ang pagpapa-renovate sa unang palapag ng kanilang bahay sa Albay.

Kwento ni Jay Lawrence sa ABS-CBN News, nais niyang tuparin ang pangako niya sa yumaong ama noong Marso na maipaayos ang kanilang bahay.

“This is my way para mapasaya s’ya at magkaroon [ng] new ambience para mabawasan lungkot n’ya," ani Lawrence, 26, ngayong Biyernes, patungkol sa kaniyang ina.

"Bago mamatay si Papa, binilin n’ya sa akin na ayusin ang bahay,” dagdag niya.

Ayon kay Lawrence, inabot ng dalawang buwan ang renovation ng kanilang bahay na mas matanda sa kanya ng isang taon.

“Masaya si Mama sa end result, at ‘yun talaga [ang] mahalaga... Bonus na lang talaga ‘yung nagandahan ‘yung madlang people… Sobrang saya ko po kasi napakasaya n’ya. Para raw s'yang nasa hotel," pahayag ni Lawrence.

"Happiness of my mom is really my first priority."

“Pinost ko po [‘yun] para maka-inspire ng ibang tao to always put your family first. Give your parents what they really deserve sa lahat ng efforts at pagod nila. This is my way of giving back to my mother na sobrang nagpagod para mabuhay kami,” ani Lawrence.

“Masaya po na maraming na-inspire sa story namin, ‘yung pakiramdam na naging inspiration ‘yung ginawa ko kay Mama sa ibang tao to do the same sa mga parents nila. ‘Yun naman kasi dapat. Dapat unahin ang pamilya bago ang lahat," dagdag niya.

Plano ni Lawrence na maipaayos ang natitirang bahagi ng bahay nila matapos niya makapag-ipong muli.

“Other parts of the house will be renovated also. Pero I need to save again po. May 2nd floor pa po kasi at mga rooms,” aniya.

“Have faith in God. God will make a way na matupad pangarap n’yo sa parents n’yo. 'Wag ma-pressure. Trust the process. Work hard. Always know what you need and what you want. Lastly, trust God!”

