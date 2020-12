'Pagdaanan ang grieving process,' payo ng psychologist sa mga nawalan ng mahal sa buhay

MAYNILA - May mga pamilyang malungkot ang Pasko ngayong taon matapos pumanaw ang ilan sa kanilang mga mahal sa buhay, partikular dahil sa COVID-19.

Dahil nilimitahan ang ilang tradisyonal na paraan sa pagluluksa para sa mga pumanaw na mahal sa buhay dahil sa coronavirus quaratine protocols, nagbigay ng payo ang isang opisyal ng National Center for Mental Health kung paano mapaglalaanan pa rin ngayong Pasko ng nararapat na pag-alala sa yumaong mahal sa buhay.

Ayon kay Bernard Argamosa, isang practicing psychologist, importanteng pagdaanan ang tinatawag na "grieving process". Pero mahalaga rin aniyang tutukan kung ano man ang sitwasyon ngayon.



"Wala pong template talaga kung ano ang gagawin natin. But ang isa pong pwedeng pinakamagawa natin is mag-focus kung ano meron ngayon," ani Argamosa sa programang "Sakto" sa ABS-CBN TeleRadyo.

"'Pag tayong Filipino, hayaan nating daanan ito. Meron tayong mga pa-siyam at babang luksa. Daanan natin ang grieving process. Pero the mourning process, ang marami sa'tin, hindi nararanasan 'yon. Let us remember our departed loved ones the best way we can," ani Argamosa.

Batay sa tala ng Department of Health ngayong Biyernes, araw ng Pasko, may 9,062 nang namatay sa coronavirus disease (COVID-19) sa Pilipinas.

Kine-cremate ang labi ng mga namamatay sa nakahahawang sakit. Perp para sa napapabilang sa religious at cultural groups na hindi tanggap ang cremation, inililibing kaagad ang bangkay sang-ayon sa guidelines ng pamahalaan.

Limitado rin ang araw ng burol ng mga namatay nang hindi dahil sa coronavirus.

Kung may oras ngayong Pasko, maaari umanong bisitahin ang puntod ng mga mahal sa buhay, ngayong mas maluwag na ang quarantine protocols at pinapayagan na ang pagbibisita sa sementeryo.

"Let us remember our departed loved ones the best way we can. Kung hindi sila nadalaw, puntahan natin. Daanan natin yung process which makes us unique as a people," ani Argamosa.