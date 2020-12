TINGNAN: 'Pandemic Belen' tampok sa simbahan sa Sorsogon

Kuha ni Fr. Alberto Futo Kuha ni Fr. Alberto Futo

PILAR, Sorsogon - "Pandemic Belen" ang minabuti ng kura parokong si Fr. Alberto Futol na gawin sa Our Lady of the Pilar Shrine sa bayan ng Pilar, Sorsogon ngayong Pasko.

Napapanahon umano ito ngayong may pandemiya ng COVID-19.

Malalaking kamay na gawa sa paper mache ang natatangi sa beleng ito, at may tila duguan pang mga damit at face mask ang nakakalat dito.

Katulong ni Fr. Futol sa paggawa ng belen ang kabataan sa parokya.

"Taun-taon po kasi ako ang nag-conceptualize o nagde-design ng mga belen sa mga parokya kung saan ako assigned. Kaya lagi kong nilalagay sa konteksto sa sitwasyon ng panahon, parang ano talaga ang mensahe ng pagdating ni Kristo sa mga tao. Kaya naroon sa belen ngayon yung malaking kamay, kamay ng Ama na siyang nagbigay sa atin ng Anak," ani Fr. Futol.

"And instead na traditional na kubo, ginamit ko yung manto ni Maria kasi siya naman talaga ang tunay na naghatid o naglapit sa atin kay Kristo. Meron ding malaking tungkod ni San Jose."

Sa sitwasyon kasi natin ngayon malinaw na wala tayong ibang mapanghawakan kundi ang awa, habag, ang pagmanahal ng ating Paninoong Jesus. Kaya sa puso ng tao nariyan ang paghahangad ng presensiya ng Dios," aniya.

Paliwanag ni Fr. Futol, ang mga mahabang kamay ay sumisimbolo sa paghihintay ng tao sa pagbabalik ni Hesus dahil sa iba't ibang problema o krisis na kinakaharap ngayon.

"Like yung mga kamay na may mga hawak ng duguang damit sumisimbolo ng mga namatay sa kaharasan at yung mga naiwang pamilya ay calling for justice," aniya.

"Merong mga pinggan na walang laman na napapahayag ng kahirapan, may surgical gloves at face mask, sumisimbolo sa ating frontliners at yung may mga kamay na may hawak na maruming tuwalya sumisimbolo sa labor force," dagdag niya.

Noong nakaraang taon, may kinalaman sa bagyong Tisoy ang naging tema ng belen ni Fr. Futol na 22 taon na sa kanyang bokasyon. Ngayong taon ay ang kanyang ikalawa nang taon sa parokya.--Ulat ni Karren Canon



