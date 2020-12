Mga pumasyal sa Luneta, nag-uwian na

MAYNILA -- Wala nang masyadong tao sa Luneta ngayong bisperas ng Pasko.

'Di gaya noong mga nagdaang taon noong wala pang COVID-19 pandemic na halos magkapalitan na ng mukha ang mga nagpa-Pasko sa Luneta, ngayon, mabibilang na lang sa daliri sa kamay ang mga naririto.

Hanggang alas-9 na lang ng gabi puwedeng mamasyal dito.

Bandang 8:45 ng gabi, mag-aanunsyo ang mga guwardiya na dapat lumabas na ng Rizal Park ang mga naririto.

Nakasara din ang mga gate.

Ang mga dating entrada, nilagyan din ng barandilya para makontrol ang tao.

Dalawang libo lang ang pinayagang tao sa loob kanina.

May ilang ring mga galing sa mga mall at mga empleyado namang pauwi na ngayon at hahabol na makapag-Noche Buena kasama ang pamilya.

Samantala, dinayo rin ng ilang mga taga-Maynila ang Bonifacio Shrine sa tabi ng Manila City Hall.

Sarado na kasi ang Luneta ngayong gabi dahil sa COVID-19 pandemic.

Kaya naman, naririto na sa Bonifacio Shrine ang mga namamasyal.

Kinagigiliwan dito ang dancing fountain na sumasabay sa iba't ibang Christmas carols at OPM songs.

May malaking Christmas tree din at maraming mga pailaw na talaga namang "Instagrammable" kaya patok sa mga namamasyal.

Dinarayo ngayong bisperas ng Pasko ang dancing fountain sa Bonifacio Shrine sa Maynila. | via @zhandercayabyab pic.twitter.com/Pociy737ia — ABS-CBN News (@ABSCBNNews) December 24, 2020

Sa ngayon marami pa ring tao rito pero karamihan sa kanila, nagsabing uuwi rin bago maghatinggabi.

