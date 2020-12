ALAMIN: Tipid 'last-minute' shopping tips para sa Noche Buena

Mga tauhan ng isang supermarket sa Quezon City noong Marso 25, 2020. Gigie Cruz, ABS-CBN News/File

MAYNILA - Marami ang hahabol pa at mamimili sa mga supermarket dalawang araw bago mag-Pasko para sa ipangno-Noche Buena.

Pero sa harap ng mga taas-presyo ng bilihin at mga problemang pang-ekonomiya na idinulot ng coronavirus disease (COVID-19), ibinahagi ng isang financial literacy advocate ang ilang tips para makatipid sa oras at perang inilalaan sa grocery shopping ngayong Kapaskuhan.

Para kay Izza Glino ng savingspinayph, mainam na paghandaan ang bibilhin sa Noche Buena.

Bago lumabas, dapat maglaan na ng budget para sa Noche Buena shopping, at paghandaan na ang bibilhing ulam.

“You have to have the listahan ng handa, tanong mo sa pamilya “ano ba ang gusto mo” kasi mamaya ikaw lang, sila lang ang naghahanda. Magtanong tayo kung ano ang gustong kainin kasi mamaya sayang naman,” ani Glino sa programang “Sakto” ng Teleradyo.

Para aniya makatipid, piliin lang ang mga simpleng ulam na karaniwang inihahanda, gaya ng lumpia, pansit, o kaya menudo.

“Matipid kasi mas madami ang mapapakain. Pwede pa magbigay sa kung kani-kanino man,” aniya.

Kung naghihigpit ng sinturon, mainam ayon kay Glino na ipagpaliban muna ang mga magagarbong pagkain gaya ng ham o lechon.

“Considered as ‘wants’ sila. Kumbaga matutuloy ang Pasko kahit wala kayo noon sa iyong handaan,” ani Glino.

Pero mas mainam sana kung mas maaga aniya namili ng pang-Noche Buena dahil bukod sa mas may oras para makapili ng mga sangkap nang maayos ay mas ligtas pa ito ngayong may banta ng coronavirus disease (COVID-19).

“‘Yung pamasahe, time 'yung bili mo, 'yung time mo to think ‘yung presyo mas maiintindihan mo unlike na nagmamadali ka. And I think this time, mas maaga alam natin na mas dadagsa ang mga tao during this time, this time [physical] distancing ang kailangan so I’d rather na mas maaga,” ani Glino.