Ano ang pagkakapareho ng mga K-drama gaya ng ‘Mr. Sunshine’, ‘Love in the Moonlight’ at ‘Twenty-Five, Twenty-One’?

Ilang lamang ang mga ito sa mga K-drama na kinuhanan sa Jeonju City sa Jeollabuk-do, South Korea.

Dalawang oras ang biyahe rito mula Seoul at kumpara sa South Korea capital, mas mabagal at tahimik ang pamumuhay sa Jeonju City.

Kilala rin ito sa maraming historical landmarks gaya ng Hanok Village, Gyeonggijeon Shrine, at Jeonju Hyanggo.

– Ulat ni Jeff Canoy , Patrol ng Pilipino