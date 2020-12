Kapatid ni Doris Bigornia sa Florida, pumanaw dahil sa COVID-19

MAYNILA -- Para kay Doris Bigornia, mahirap at mapanghamon ang Pasko ngayong 2020.

Sa "Magandang Buhay" nitong Lunes, ibinahagi ni Bigornia na doble hirap para sa kanilang pamilya ang Pasko dahil sa pagkamatay ng kanyang kapatid na lalaki dahil sa COVID-19.

Ayon kay Bigornia, isang frontliner ang kapatid na pumanaw sa Florida.

"Sa pamilya namin it's doble difficult kasi we lost our brother to COVID just a few weeks ago, nasa Florida siya. Sa care home siya roon naka-assign. Nag-positive siya, nakuha niya ang sakit. 'Yung anak niya, frontliner din nurse sa Nashville. Ang hirap dahil ang daming travel restrictions hindi makapunta sa kanya," ani Bigornia.

"Now he's gone, siyempre may butas may vacuum doon sa pamilya namin. Ramdam ko na this year, ibang-iba ang Pasko namin. Iba 'yung mamatayan ka bago ang Pasko,.," ani Bigornia na iginiit ang halaga nang pagpapatuloy ng buhay sa kabila ng mga pagsubok.

"Hndi pupuwedeng hindi ka umandar. Kailangan mong umandar kasi maiiwanan ka ng buhay eh. Okay Pasko, December 25, may 26, hindi ba? Ibig kong sabihin mayroon pang bukas at hindi puwedeng tumigil ang mundo dahil may hugot ka, may bubog ka sa buhay, hindi eh. Marami kayo sa pamilya. Marami pa rin ang magbibigay ng joy and pride sa iyo. Kailangan mong i-honor ang pagkamatay niya because he died a hero ngayong kapanahunan na ito. But lahat tayo heroes kasi nakakayanan natin, nandito pa tayo hanggang ngayon, hindi ba? Mag-iisang taon na itong pandemya but nandito pa rin tayo nakikipaglaban pa rin tayo. So, gora lang," ani Bigornia.

Dagdag ni Bigornia, isang mahalagang bagay na nakuha niya sa pagpanaw ng kanyang kapatid ay ang pagiging responsable.

"Kailangan tayo lahat maging responsable. 'Yung sinasabi natin paulit-ulit, face mask, face shield, maghugas ng kamay. Una parang okay nasasabi mo lang na ganyan 'yan but kapag tinamaan na ang pamilya mo it's all too real. Totoo po 'yan, maniwala po kayo na ganoon katindi ang sakit," ani Bigornia.

Base sa tala noong nakaraang linggo ng Department of Health, halos 460,000 na ang kabuuang bilang ng kumpirmadong kaso ng COVID-19 sa Pilipinas.

Narito ang "Magandang Buhay" tampok ang kuwento ni Doris Bigornia tungkol sa pagpanaw ng kanyang kapatid dahil sa COVID-19. Panoorin ang video mula sa markang 2:43 hanggang 6:38.

