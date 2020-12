TINGNAN: Christmas tree na gawa sa bote ng alkohol tampok sa theme park

Aabot sa 35 talampakan ang taas ng Christmas tree sa Enchanted Kingdom sa Laguna na gawa sa pinagsama-samang higit 6,000 bote ng alcohol. ABS-CBN News

MAYNILA - Pinailawan ang isang giant Christmas tree sa Enchanted Kingdom sa lungsod ng Santa Rosa, Lagunam anim na araw bago mag-Pasko.

Sumisimbolo ito ng pag-asa, pag-ibig at paniniwalang matatapos din ang coronavirus disease (COVID-19) pandemic.

Paalala na rin ito na pagpapahalaga sa kalusugan at pagpapanatili ng kalinisan.

Sa ngayon anila, mas kakaunti pa ang mga dumadalo sa theme park kumpara noong nakaraang taon dahil sa pangamba sa pandemya. Bukod pa ito sa bawal pang pumasok ang mga bata sa theme park.

"Yung pagpunta dito ng ating mga kababayan ay parang escape from what they are feeling now and to have an alternative to the quarantine conditions that they have at home sayang lang di pa puwede mga bata," ani Mario Mamon, president at chairman ng Enchanted Kingdom.

Samantala, pinailawan din ang Plaza Mabini sa Batangas City.

Halos lahat ng Christmas lights at mga dekorasyon ay ni-recycle lang mula sa mga ginamit noong nakaraang taon.

Maging ang 45 talampakang Christmas Tree ay luma pa rin. Ang ilaw sa plaza ay sumisimbolo sa kagitingan ng frontliners.

“Kinikilala po ng mga taga-lungnsod ng Batangas ang malaking sakripisyo, malaking tulong ng ating frontliners kasi sila ang dahilan kung bakit tuloy na tuloy ang Pasko dito sa lungsod ng Batangas,” ani Marie Villena Lualhati ng Batangas City PIO.

— Ulat ni Dennis Datu, ABS-CBN News