PH Dance Troupe ibinahagi ang kulturang Pinoy sa South African youth

PRETORIA - Ibinida sa isang workshop ng KALOOB Philippine Music and Dance Ministry at Philippine Embassy sa Pretoria ang ilang Philippine traditional dances, noong November 27, para sa kabataan at staff ng Ya Bana Village, isang South African non-profit organization.

Mula nang maitatag noong 2006, nagbibigay ang Ya Bana Village ng permanent housing, holistic care at iba pang kalinga para sa mga ulila at dukhang kabataan ng South Africa.

Pretoria PE

Kasalukuyang pinatatakbo ng organisasyon ang walong foster care homes, isang early learning center, isang youth living center, at isang community hall.

Ang ibig sabihin ng Ya Bana ay “for the children” sa salitang Setswana, na isa sa 12 official languages ng South Africa. Sa pagsisimula ng event, ipinakita ng KALOOB members ang Chalijok (isang sayaw na ginagawa tuwing anihan ng mga taga-Kalinga) at ang Tinikling (isang Philippine folk dance na ginagamitan ng mga buho.)

Pretoria PE

Nagbigay naman ng background information tungkol sa mga sayaw na kanilang ipinakita sa mga kabataan ng Ya Bana Village si KALOOB coordinator na si Blesilda “Baelan” Reynoso.

Bukod sa mga sayaw tinuruan din ng mga taga-KALOOB ang mga batang South African kung papaano tugtugin ang ilang Philippine traditional musical instruments tulad ng gangsa, ang tradisyunal na gong ng mga taga-Cordillera.

Masayang nakibahagi sa workshop ang Philippine Embassy officials sa pangunguna ni Philippine Ambassador to South Africa Noralyn Jubaira Baja na masayang nakihalubilo sa mga estudyante at staff ng Ya Bana Village.

Pretoria PE

Sa pagtatapos ng workshop, pinuri ni Ambassador Baja ang mga hakbang ng KALOOB sa pagpapakilala sa mga kabataan ng South Africa ang kultura ng Pilipinas.

“The activity is in line with the Embassy’s ongoing efforts to showcase the rich and multicultural heritage of the Philippines to the people of South Africa. It is important for the Philippine side to continuously engage with the South African youth who will play a critical role in deepening the friendship and cooperation between the two countries,” sabi ni Baja.

Ang workshop ay bahagi ng pagdiriwang ng embahada sa paggunita ng ika-30 taon ng ugnayang diplomatiko ng Pilipinas at South Africa.

Para sa mga nagbabagang mga balita tungkol sa ating mga kababayan sa South Africa, tumutok sa TFC News sa TV Patrol.