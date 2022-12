Watch more News on iWantTFC

MAYNILA — Nagbabakasyon lang noon sa Pilipinas si Melanie de Leon, isang dating overseas Filipino worker, nang biglang mag-lockdown bunsod ng COVID-19. Ito ang naging dahilan kaya hindi na rin siya nakabalik sa Dubai, kung saan nasa dalawang dekada na siyang nagtrabaho.

Sa kaniyang pananatili sa bansa sa gitna ng pandemya, nahilig si De Leon sa paggagantsilyo, na kalauna'y naging kaniyang bagong mapagkakakitaan.

"Binalik ko siya October last year. Noong nagsimula ako sa isang handbag, 2 months ko siya ginawa... Noong makagawa ako ng isang bag, parang naengganyo na ako gumawa ulit ng kung ano-ano," kuwento ni De Leon sa panayam ng Teleradyo ngayong Linggo.

Kabilang sa mga produktong ginagawa ni De Leon ang mga wallet, bag, bucket hat, pati butterfly-shaped top na puwede aniyang gawing swimwear.

"Last year, noong nag-umpisa ako, puro gift. Natutuwa ako na ina-appreciate ng friends ko, family ko 'yong natatapos ko, so may sense of accomplishment ka," kuwento niya.

"Then may nag-suggest sa akin [gawing negosyo], kasi siyempre bumibili tayo ng yarn, nagko-consume ako ng time, tapos talagang mahirap siyang gawin."

Ayon kay De Leon, nakakatulong sa kaniya ang paggagantsilyo dahil "nalilibang ako and at the same time kumikita ako nang kaunti."

Para sa mga interesadong magpagawa o bumili ng produkto kay De Leon, puwedeng makipag-ugnayan sa kaniyang Instagram account (@luislanie) at Facebook page na MelaKnits.