Anthony Taberna, kakasuhan ang nagnakaw sa kanilang kompanya

MAYNILA -- Planong kasuhan ni Anthony Taberna ang taong nagnakaw ng milyong piso mula sa Ka Tunying's, ang bakery at restaurant na pag-aari niya at ng asawa niyang si Rossel.

Sa isang mahabang Instagram post, sinabi ng broadcaster na "namadyik" ng isang taong kanilang pinagkakatiwalaan ang pera ng kompanya, at "naidiretso sa sarili niyang bank account."

"Hindi maliit na halaga, milyong piso na mula sa paghihirap ng mga empleyado ng Ka Tunying's," kuwento niya. "Tama po, habang nagtitiis sa hirap ng pagtatrabaho ang mga panadero, kusinero, serbidor at serbidora, driver, janitor at iba pa, siya naman pala ay nagpapakaligaya sa perang hindi naman sa kaniya."

Dagdag ni Taberna, "lalong masakit at karima-rimarim" nang maisip niya na patuloy ang pagnanakaw ng taong ito habang ikinukuwento niya rito ang bigat ng kanyang pinagdadaanan dahil sa karamdaman ng kanyang anak na si Zoey.

"Kakasuhan namin ang taong ito pero hindi ako papayag na di mananagot ang bangko at pati na ang kaniyang mga kasapakat," aniya. "Naghahanap kami ngayon ng katarungan."

Sa kabila nito, tiwala si Taberna na hindi babagsak ang kanilang kompanya, at unti-unti nang gagaling ang kanyang anak na si Zoey.

Giit niya, hindi sila basta-bastang susuko dahil umaasa sa kanila ang kanilang mga empleyado, at ang kani-kanilang mga pamilya.

"Malakas ang loob namin dahil may mga taong tumatangkilik at nagmamahal sa amin at sa Ka Tunying's... Sasandal ang aming tiwala sa Panginoong Diyos at manghahawak sa pangako na hindi Niya tayo pababayaan," aniya.

Nauna nang ibinahagi ng mag-asawang Taberna sa "Magandang Buhay" ang insidente ng pagnanakaw sa Ka Tunying's. Sa panayam, hindi napigilan ng broadcaster na maging emosyonal sa magkakasunod na sinasapit na pagsubok ng kanilang pamilya.

