MAYNILA - Makulay, nagniningning at kumukutikutitap ang mga dancing lights sa gusali ng kapitolyo ng Batangas.

Kasabay ng pagbabago ng mga ilaw ay ang musika ng mga masasayang awiting Pamasko kaya talagang mapapaindak ka.

Nagliliwanag din ang kalapit na Laurel Park ang malalaking puno ng akasya, at pinalamutian ng Christmas lights.

Kaya naman si Lanie Lanting, enjoy na enjoy sa pamamasyal kasama ang pamilya.

Dito din dinala ng pastor na si Edwin Retiro ang kaniyang buong mag-anak.

“Napakasaya bukod sa maaliwalas na ,maganda talaga ang tanawin biyaya ito sa mga Batanguenyo," ani Retiro.

Aabot sa 60 feet ang taas ng giant Christmas tee. May life-sized din na belen, nutcrackers at toy soldiers.

Mayroon ding Christmas animated displays sa Cabuyao, Laguna, kung saan tampok ang sumasayaw na Santa Claus, snowman, at mga raindeer.

Isinasabuhay din dito ang mga magandang kaugalian ng mga Pilipino gaya ng pagmamano sa nakatanda at ang pagbibigay ng regalo.

May "light-o-rama" din sa City Hall ng Cabuyao, at swak na swak sa photo-taking ang kanilang White Christmas theme na parang dadalhin ka sa bansang may snow.

“Nakita natin kalungkutan noong pandemya, mahigit dalawang taon napakalungkot po ng mga tao kaya nag-isip kami sa Pasko natin, gusto naming napakasaya ng pasko sa Cabuyao lalong lalo na po mga bata," ani Cabuyao Mayor Dennis Hain.

Nagliwanag din ang Christmas decorations sa Sta. Rosa, Laguna, sa at ang environment-themed attractions sa Mulanay, Quezon.