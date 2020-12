'Plantdemic' Christmas decorations, tampok sa Tabaco, Albay

Labis man na nasalanta ng mga nakaraang bagyo, tuloy pa rin ang Pasko sa Tabaco City sa Albay. Mga larawan mula kay Paul Parpan Labis man na nasalanta ng mga nakaraang bagyo, tuloy pa rin ang Pasko sa Tabaco City sa Albay. Mga larawan mula kay Paul Parpan Labis man na nasalanta ng mga nakaraang bagyo, tuloy pa rin ang Pasko sa Tabaco City sa Albay. Mga larawan mula kay Paul Parpan Labis man na nasalanta ng mga nakaraang bagyo, tuloy pa rin ang Pasko sa Tabaco City sa Albay. Mga larawan mula kay Paul Parpan Labis man na nasalanta ng mga nakaraang bagyo, tuloy pa rin ang Pasko sa Tabaco City sa Albay. Mga larawan mula kay Paul Parpan

Labis man na nasalanta ng mga nakaraang bagyo, tuloy pa rin ang Pasko sa Tabaco City sa Albay.

Isinagawa nitong Huwebes ng gabi ang taunang pagpapailaw ng giant Christmas tree at iba pang dekorasyon sa plaza ng siyudad, katulad ng mga 'plantdemic', sa gitna ng pandemiya.

Hindi mawawala ang mga padyak, na isa sa mga kilalang atraksyon sa lungsod, na kilala ring 'Padyak Capital of the Philippines'.

Nariyan din ang belen at ang giant Christmas tree na nababalot ng iba't ibang kulay ng bulaklak.

Ayon kay Tabaco City Mayor Krisel Lagman-Luistro, "Christmas in bloom" ang tema ng kanilang Pasko ngayong taon.

"Consistent with our battle cry Talubo, Tabaco, we will continue to bloom and grow amidst the pandemic and calamities. We grow stronger with adversity and we learn to adapt and innovate. We bloom after all the storms in our lives because we have to continue and we continue to live our purpose … to bring forth life, happiness and joy. Gardens refresh us," aniya.

"They inspire hope and remind us that flowers do bloom after the storm."

Umaasa ang lokal na pamahalaan na masaya at positibo pa ring ipagdiriwang ang pasko ng mga taga-Tabaco kahit matinding hirap ang pinagdaraanan ngayon dahil sa mga nagdaang bagyo.

Isa ang Tabaco sa mga pinakamatinding tinamaan nang manalasa ang sunud-sunod na bagyong Rolly at Ulysses nitong Nobyembre. --Ulat ni Karren Canon

