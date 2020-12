Simbahan sa QC may drive-in na Simbang Gabi

Watch more in iWantTFC

MAYNILA - Limitado pa rin ang kabuuang kapasidad ng mga simbahan dahil sa coronavirus disease (COVID-19).

Dahil dito, nagsagawa ng "drive-in Simbang Gabi" ang Diocesan Shrine of Jesus the Divine Word sa Quezon City kung saan maaaring manatili na lamang sa kanilang mga sasakyan ang mga dadalo sa misa.

Aabot sa 100 sasakyan ang kasya sa parking ng naturang simbahan.

Naglagay ng LED screen at speakers ang simbahan sa labas ng establisimyento upang mapanood at marinig ang mga nasa sasakyan ang misa.

May mga volunteer at lay minister din na mangangasiwa ng offertory at communion sa parking area.

Ayon sa simbahan, hangad nilang mabigyan ang mga mananampalataya ng pagkakataong ipagdiwang ang Simbang Gabi nang ligtas kasama ang pamilya.

"Para bigyan ng opportunity lalong lalo na yung mga takot pumasok sa loob ay mayroong pagkakataon para makasamba pa rin," ani Fr. Ronnie Crisostomo, Rector ng naturang simbahan.

Alas-8 ng gabi magsisimula ang anticipated mass habang alas-4:30 ng madaling araw ang Misa De Gallo.

Pinapayuhan din ang mga hindi magdadala ng sasakyana at hindi makakapasok sa loob ng simbahan na magdala ng sariling upuan.

-- Ulat ni Jeffrey Hernaez, ABS-CBN News