KILALANIN: Pinoy real-life Santa Claus

Watch more News on iWantTFC

MAYNILA -- Isa si Giulio Di Martile sa tinatawag na mga real-life Santa Claus.

Sa panayam ng TeleRadyo Serbisyo nitong Biyernes, ibinahagi ni Di Martile na mula sa pagiging talent sa mga serye at pelikula ay nagsimula siyang maging Santa Claus noong 2017.



"One time, talent din, sabi niya, 'You know you can be Santa Claus, you are tall, you have pointed nose, you have chubby cheeks.' Sabi ko, 'Sige, why not?' So pumunta po ako sa office niya at doon na po nag-umpisa na na-involve na ako sa pagiging Santa Claus," ani Di Martile.

Maliban sa malls, nagbibigay saya rin siya bilang Santa Claus sa mga Christmas party ng mga pribadong kompanya.

"Mula 2017 wala na pong palya, taon-taon nagbibigay na po ako ng saya sa mga Pilipino, sa ating mga kababayan," ani Di Martile.

Pagdating naman sa kanyang costume, ibinahagi ni Di Martile na kada-dalawang taon ay nagpapalit siya ng damit bilang si Santa Claus.

"Nag-e-evolve si Santa Claus. Pasadya po ang (costume). Ito po (balbas) imported galing Japan," aniya.

Nang matanong kung ano ang pakiramdam na gampanan ang pagiging Santa Claus tuwing panahon ng Kapaskuhan, sagot ni Di Martile: "Napakasarap po. Wala na pong ibang place na pwedeng pag-celebrate-an ng Christmas kung hindi dito lang sa Pilipinas. In behalf of all Santa Claus here in the Philippines na nagpe-perform sa atin, ramdam na ramdam po namin 'yung 100% na pagmamahal po ng mga kababayan natin sa aming mga Santa Claus."

"Maski nanay, maski ate, maski lola, ay nagpapa-picture oras na makita si Santa. Tapos lahat po ng mga bata ay nagbi-bless, kahit po matanda ay nagbi-bless pa sa amin minsan. Talagang grabe po 'yung suporta," dagdag nito.

Sa programa, ibinahagi rin ni Di Martile ang pagbibigay tulong niya sa mga mas nangangailangan.

"Ako po ang nag-start noon kami ng mga kaibigan ko. Sabi namin, 'Sige tara, since we are blessed whole year round why not give back naman sa mga less fortunate.' May mga orphanage po na hindi po nakakapunta ng malls ang mga bata. Panata ko po 'yon simula 2019, si Santa ang pupunta sa mga orphanage para dalawin sila ni Santa Claus at magbigay ng konting gift," ani Di Martile.

"Nabigyan ako ni God ng magandang talent. why don't we use it to bring joy to everyone. Kahit nasaan po sila ay magbibigay tayo ng saya kahit nasaan po sila," ani Di Martile na taga-Marikina.

Sa Disyembre 26, plano ni Di Martile at kanyang mga kaibigan na makabisita sa tatlong orphanage at isang ospital para makapagpasaya rin ng mga batang may sakit.

Kaugnay na video:

Watch more News on iWantTFC