Bagong pagsubok: Anthony Taberna, ninakawan sa kanilang negosyo

MAYNILA -- Hindi napigilan ni Anthony Taberna ang maging emosyonal sa bagong pagsubok sa kanilang pamilya.

Sa "Magandang Buhay" nitong Martes, kasama ang kanyang misis, inamin ni Taberna na pinagnakawan sila ng kanilang pinagkakatiwalaan sa kanilang kumpanya. Ang mag-asawa ang may-ari ng coffee shop-bakery-restaurant na Ka Tunying's Cafe.

Naging bukas si Anthony sa nangyayaring pagsubok sa kanilang pamilya matapos magkuwento sa pinagdaanang hamon matapos magkasakit ang kanilang anak na si Zoey.

"Mayroon kaming isang bagay na kanina pa namin pinag-uusapan kung pwede naming i-share dito sa 'Magandang Buhay,'" ani Taberna.

"Isipin mo hirap na hirap kami. Alam mo 'yung pagpapagamot sa katulad ni Zoey, sa kanyang kondisyon, mabigat 'yon. Minsan napupuntahan niyo itong Ka Tunying's nadiskubre namin two weeks o three weeks ago lamang na kami pala ay ninanakawan ng taong pinagkakatiwalaan namin dito sa kompanya. Eh sabi ko napakahirap naman 'yung ganung sitwasyon at hindi maliit na halaga 'yung kinuha sa kompanya. Kumbaga kumita ka ng konti sa pagtitinda ng tinapay, iniipon mo 'yon tapos kukuhain lang ng ibang tao," ani Taberna.

"Sobrang sakit sa pakiramdam. Kaya ang sitwasyon namin ngayon 'yung tao ay inihahanda namin ang kaso sa kanya. Tinitingnan din namin ang pananagutan ng bangko. Kasi malaking halaga," dagdag ni Taberna.

Ang masakit, kung hindi mabibigyan ng solusyon ang nangyari, sinabi ni Taberna na maaring magsara ang kanilang kompanya.

"Sabi ko nga, kung hindi namin mareremedyuhan ngayon ang nangyari, masakit man ipinagtapat ko na sa manager namin na baka ihanda natin ang sarili natin sa pagsasara ng komponya. Sobra kasing laki nung nawala kaya napakahirap ng pangyayari ngayon," ani Taberna.

Iginiit ni Taberna na naniniwala siya at kanyang misis na hindi ibibigay sa kanila ang pagsubok kung hindi nila ito malalagpasan.