MAYNILA — Ibinulgar ni Pia Wurtzbach ang kaniyang mga pinagdaanan nang manalo siyang Miss Universe noong 2015.

"Maybe from afar it did look perfect, but the reality was far from it," ani Wurtzbach.

Lingid umano sa kaalaman ng marami, dumaan siya sa iba't ibang mental health at eating problems.

May ilang beses niyang sinasaktan ang sarili at nagpapakalango sa alak.

Na-diagnosed din siya ng anorexia o ang paggutom sa sarili para mapanatili ang timbang.

"I had unhealthy coping habits. Plural. And I'll say it straight up. I became anorexic. I was self-harming. I was pulling my hair, a condition called trichotillomania. And in the four corners of my room I also abused alcohol," aniya.

"I was deteriorating. I would just sit there dwelling in my pain, crying," dagdag niya,



Laking pasalamat ni Wurtzbach sa Miss Universe Organization na tinulungan siya sa pagharap sa kanyang problema na hindi rin nalaman ng publiko.

"There is no shame in admitting that you are not perfect. And there is no shame in admitting that you need help," aniya.

Buhos naman ang suporta sa naging speech ni Pia, kabilang na ang mga beauty queens at ilang mga kaibigan sa industriya.

—Ulat ni Ganiel Krishnan, ABS-CBN News