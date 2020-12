66 Lumad couple, libreng ikinasal sa mass wedding sa Davao del Sur

Kuha ng Davao del Sur PNP

Naging espesyal at makulay ang nakaraang linggo ng nasa 66 na Bagobo Tagabawa couple matapos sila maikasal sa bayan ng Sta. Cruz, Davao del Sur nitong Huwebes at Biyernes.

Nagsimula sa isang semi-military wedding ang seremonya dahil sa saber parade habang nagmartsa ang bawat pares patungo sa altar suot ang makukulay na tradisyonal na kasuotan ng katutubong Bagobo Tagabawa.

Naipakita rin ng mga couple ang kanilang kultura sa kasal pati na ang tradisyonal na wedding dance.

Mismong ang municipal mayor ng Sta. Cruz na si Jaime Lao Jr. ang nag-officiate sa kasal ng mga Lumad, na dinaluhan din ng hepe ng Davao del Sur Provincial Police, at ilang opisyal ng lokal na pamahalaan at ng indigenous people's groups.

Inorganisa ng Revitalized Pulis Sa Barangay (RPSB) team Sibulan ng PNP ang mass wedding, at sila rin ang nag-asikaso ng birth certificate, Certificate of No Marriage, at mga rekisito ng Local Civil Registrar ng bawat pares. Tatlong opisyal ng pulis ng RPSB ang nagsilbing ninong ng mga bagong kasal.

Ayon sa mga pulis sa barangay, na na-assign sa mga liblib na komunidad, napag-alaman nilang marami sa mga katutubo rito ang nagsasama sa iisang bubong kahit hindi naikakasal.

Ito na ang ikaapat na mass wedding sa Davao del Sur, na nakatutulong sa daan-daang katutubo sa lugar.