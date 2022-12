PHNOM PENH, CAMBODIA - Itinampok ang tradisyunal na pananahi at pagbuburda ng Pilipinas sa 2022 ASEAN Village sa pangunguna ng Embahada ng Pilipinas sa Cambodia na idinaos noong November 25 hanggang 27, 2022 sa National University of Management o NUM sa Phnom Penh.

Ipinakita ng Embahada ang iba-ibang produktong tinahi at binurda ng mga Pilipino sa pamamagitan ng mga kasuotang hinabi gamit ang jusi, pinya at silk at mga tela mula sa Cordilleras at Southern Mindanao.

Tampok sa Philippine booth ang mga habing Pilipinas at mga tourism site

Inorganisa ang event ng Cambodian Youth Assembly katuwang ang Ministry of Foreign Affairs and International Cooperation o MFAIC at Ministry of Culture and Fine Arts o MCFA bilang bahagi na rin ng pagdiriwang ng Chairmanship ng Cambodia sa ASEAN Summits 2022 at ng pagsusulong ng cultural exchanges sa member countries at pagpapalawak ng kamalayan sa iba-ibang pamanang kultura sa Cambodians at international visitors.

Mga bumisita sa PH booth para sa tourism sites

Kabilang din sa programa ang isang fashion show kung saan inirampa ang iba-ibang tradisyunal na kasuotan mula sa ASEAN member countries. Kinatawan ang Pilipinas ng Cordillerans in Cambodia o CiC na isang organisasyon sa ilalim ng Samahan ng mga Pilipino sa Cambodia o SAMAPI.

Ang pagtatanghal ng Phnom Penh Chorale Ensemble sa 2022 ASEAN Village

Cordillerans sa Cambodia (pair in the middle) suot ang tradisyunal na kasuotan ng Pilipinas sa fashion show segment noong November 27, 2022

Ipinakita ng mga myembro ng CiC ang mga kasuotang hinabi sa Kalinga na mainit na pinalakpakan ng mga manonood na karamihan ay mga estudyante mula sa iba-ibang unibersidad sa Phnom Penh.