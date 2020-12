Vegan samgyupsal, mga lutong nakasanayan puwedeng gawing mas healthy

Vegan samgyupsal na inaalok sa isang restoran sa Pasig. ABS-CBN News

Mahilig sa pasta si Noriel Palisoc pero pagdating sa healthy spaghetti, sinasamahan niya ito ng tuyo o tinapa.

"Aside from that it's a healthy option because the pasta that we used is gluten free, puwede natin lagyan ng toppings na gourmet tuyo and at the same time pwede rin 'yong gourmet tinapa," ani Palisoc.

Guilt-free na pagkain din ang habol ng vegan na si Jana Sevilla at mga kaibigan niya.

Isang vegan samgyupsal restaurant sa Pasig ang kinainan nila kamakailan.

"Walang kahit na ano mang hayop na pinatay para makakain tayo ng masasarap na pagkain," ani Sevilla.

"Wala rin siyang kung anu-anong kemikal na makakain. Walang antibiotics, hormones, preservatives," dagdag niya.

Ayon sa vegan chef na si B Camposano, puwedeng kainin nang walang karne ang ilang putaheng nakagisnan ng mga Pinoy — tulad ng kare-rare at patatim — pero hindi naiiba ang lasa sa tradisyunal na luto.

Gawa sa gulay, prutas, soya at kabute ang kombinasyon ng mga "karneng" ginagamit ni Camposano.

Ang burger, pasta, pizza at mga tinapay na ginagawa ni Camposano ay gluten-free at plant-based.

Maging ang kanilang mga keso, mayonnaise, salad dressing at pastries ay sariling imbensiyon mula sa kasoy.

"Mas masaya 'pag marami tayong nase-save, marami tayong pinapahaba ang buhay," ani Camposano.

Pagdating naman sa dessert, ang cheesecake ni Camposano ay gawa rin sa kasoy habang ang mga tsokolate ay hindi bababa sa 75-percent dark chocolate.

Kaya para maiba ang Noche Buena at Media Noche, puwede umanong subukan ang mga pagkaing may twist pero healthy.

-- Ulat ni Wheng Hidalgo, ABS-CBN News