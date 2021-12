Muling dinomina ng mga Filipino designers ang Miss Universe pageant preliminary evening gown competition sa Israel nitong Sabado ng madaling araw (Philippine time).

Pinakamaraming ambag sina Michael Cinco at Louis Pangilinan.

Agaw eksena ang berdeng high slit at bulaklak inspired na gown ni Miss USA, Elle Smith, na gawa ni Cinco.

Gawa rin ng Dubai-based designer ng maraming Hollywood at international A-listers ang mga pabulosong gown nina Miss Universe 2016 Iris Mittenaere at Bollywood superstar Urvashi Rautela ng India.

Itinampok naman ang husay ni Pangilinan sa mga ginawa niyang gown para kina Miss Honduras Rose Melendez, Miss Malta Jade Cini, at Miss Great Britain Emma Rose Collingridge.

Show stopper din ang makulay na gown ni Miss Kenya Roshanara Ebrahim na obra ni Jian Lasala. Pinuri pa ito ni Cinco sa social media na ikinatuwa ni Lasala.

Lumutang din si Miss South Africa Lalela Mswane sa kaniyang puting gown na gawa ng Dubai-based designer na si Ezra Santos.

Ang Middle East-based ding Pinoy designer na si Ryan Pacioles ang gumawa ng kasuotan ni Miss Ukraine Anna Neplyakh.

Si Miss Bahamas naman, nirampa ang gown na gawa ng isa pang Pinoy designer sa Dubai na si Garimon Escandor Roferos kasama si Chantel O'Brian.

Hindi siyempre pahuhuli si Miss Philippines Bea Gomez sa pulang gown niya na debuho ni Francis Libiran.

“They all turn to the Philippines because Filipinos are talented, mabilis kausap and cost-effective. As a designers hub, they also admire our design esthetics. Our reputation also precedes us a beauty pageant powerhouse with many consistent international placements,” ani Lasala.

Ayon kay Lasala, matibay na ang tiwala sa mga Pinoy designers ng mga global beauty pageant organizers tulad ng Miss Universe.

Ito’y dahil sa track record ng kahusayan ng mga ito na hindi rin mahirap kausapin, gayundin sa dami ng Pinay beauty queens na nanalo sa international pageants.

Masasabi nga na hindi pa man nasusungit ni Gomez ang ika-5 na Miss Universe crown para sa bansa bukas sa finals na ieere ng A2Z channel, panalo na ang Pinoy pagdating sa pagpapakislap ng pageant.

