Larawan mula kay Nilo Bertos.

Kinagigiliwan ng mga residente sa Borongan, Eastern Samar ang isang miniature Christmas village na gawa ng isang senior citizen.

Ayon sa 64-anyos na retired draftsman na si Nilo Bertos, ito na ang pangalawang taon na gumawa siya ng Christmas village.

Nagsimula ito bilang kaniyang libangan noong kasagsagan ng lockdown noong nakaraang taon dahil sa coronavirus disease (COVID-19), aniya.

"Habang sa kalakasan ng COVID, lahat siguro ang mga takot. Habang nakahiga sa folding bed ko sa harapan ko ang drawing table ko, para ma-busy, I make one miniature. Sabi ko, ano kaya, kung kaya ko pa gumawa," ani Bertos.

"I'm 64 years old. Sa awa ng Diyos, kaya pa naman. Pagkatapos ng isa, I was happy nga kaya ko pa. So tinuloy-tuloy ko na lang. 'Di ko napansin, nakagawa ako ng 9 pieces. For 5 to 7 months, naisip ko tuloy, ano kaya [kung] maggawa ako ng Christmas village," dagdag pa niya.



Gawa ang Christmas village ni Bertos sa mga cardboard at recycled plastic bottles.

Ginawa niyang modelo ang bayan ng Borongan, kung saan makikita rito ang mga building, opisina at iba pang tanawin sa lungsod.

Naka-display ito sa labas ng bahay ni Bertos.

—Ulat ni Jenette Fariola-Ruedas

