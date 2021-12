Boy Scout sa Bicol, wagi ng World Messengers of Peace Hero Award

MANILA -- Isang 21-anyos na boy scout mula sa Albay ang nakatanggap ng World Messengers of Peace Heroes Award.

Isa si Jubille Marlourd Lucena ng Tiwi, Albay sa 25 scout sa buong mundo na kinilala ng World Scout Bureau para sa kanyang natatanging kontribusyon sa kanyang komunidad.

Nang mag-umpisa ang pandemya, sinimulan ni Lucena sa Barangay Coro-coro ang Barangay Scouting Program, na naglalayong bigyan ng mas magandang kalidad ng buhay ang mga mga batang may edad 13 hanggang 17.

“Nakita ko kasi isang araw habang naglalakad ako sa Barangay Coro-coro na 20 years na akong naninirahan doon na ganun pa rin ang buhay, na umiikot sa isang cycle, sa kahirapan, sa walang pakialam kung anong mangyayari sa kanyang lipunan," kuwento ni Lucena.

"At sabi ko hindi ito maaring magpatuloy, kawawa yung kabataan. Kung ano ang cycle ng magulang na hindi nakapagtapos ng pag-aaral, kung ano ang cyle ng kahirapan ng pamilya, hanggang doon na lang sila dahil walang bagong perspektibo na naibibigay sa kanila."

Dahil dito, naisip ni Lucena na ibahagi sa mga bata ang mga bagay na natutunan niya sa pagiging Boy Scout.

"Walang ibang paraan ngayong pandemya para ma-enrich yung buhay nila, para mapukaw yung loob nila kundi thru scouting."

"Dahil ang scouting ay isang non-formal education na naglalayon na ma-educate ang mga kabataan kahit sa labas ng paaralan," aniya.

Sa kanyang programa, parehong isinali ni Lucena ang mga academic achievers o ang mga pumapasok sa eskwela at ang mga out-of-school youth, partikular na ang mga biktima ng child labor at dysfunctional na pamilya.

Ito ay para daw sabay-sabay na umangat ang mga kasali sa programa.

Hindi nabigo si Lucena sa kanyang layunin--aniya, maganda daw ang naging resulta ng istratehiyang ito dahil ngayon ay determinado ang mga out-of-school youth na makapagtapos ng pag-aaral.

Kabilang sa mga itinuturo sa mga kasali sa programa ay ang ropework, survival cooking, safety, basic bandaging skills, physical fitness, citizenship, first aid, navigation at life saving.

Ang proyekto ni Lucena ang siya na ngayong pinakaunang barangay-based scouting program sa lalawigan ng Albay.

Sa ngayon, ang 40 kabataan na kasali sa programa ay siya na ring magtuturo sa kabataan sa isa pang barangay sa Tiwi na magbubukas din ng barangay scouting program.

Ang Messengers of Peace Heroes Award ay itinatag noong 2012 upang kilalanin ang mga pambihirang Scout at parangalan sa kanilang pambihirang serbisyo at kontribusyon sa pag-unlad ng komunidad sa oras ng pangangailangan.

--ulat ni Aireen Perol-Jaymalin