TIPS: Paano maagapan ang holiday blues ngayong may pandemya?

File photo

MAYNILA - Sa harap ng nararanasang health crisis at kalamidad sa sunod-sunod na bagyo ngayong malapit na ang Pasko, inaasahang may mga makararanas ng sobrang lungkot at pagkabalisa ngayong limitado ang mass gatherings at nililimitahan ang paggalaw ng mga tao dahil sa coronavirus disease (COVID-19) pandemic.

Kung nakararanas ng "holiday blues," may ilang tips ang isang psychiatrist para maagapan ito.

Para kay Dr. Bernard Argamosa ng National Center for Mental Health, mas dapat tutukan ngayon ang samahan ng pamilya.

“I think what we have to focus on now is less of the material things but the togetherness of the family. Something positive that came out of the pandemic, So we have to go back to the basics,” ani Argamosa sa programang “Sakto” ng TeleRadyo.

Watch more in iWantTFC

Kung mag-isang ipagdiriwang ang Pasko ngayong taon, mainam na gamitin ang Internet para makasama kahit papaano ang mga mahal sa buhay.

“We can maintain our togetherness with social connectedness. Let’s maintain physical distancing but connect socially. Malaking bagay ang internet connectivity para i-connect ang tao,” ani Argamoso.

"Kung carrier (ng COVID-19) kasi tayo mas malaki 'yung problema. [Isipin na lang natin] we are doing this for our families. Kung nakakaramdam ng kakaiba sobrang lungkot marami tayong hotlines na puwedeng tawagan,” dagdag niya.

Kung medyo malayo ang relasyon sa pamilya, mainam na makipagusap sa mga taong hindi magbibigay ng stress.

Pero kung nakararanas na ng matinding kalungkutan, na may kaakibat na withdrawal kung tawagin ay may mga phone lines naman daw na maaaring tawagan.

“Kailangang may connectivity, may connectedness, may connection at sabi ko nga kung nakakaramdam ng kakaibang lungkot at anxiety may tulong ang gobyerno na binibigyan at marami pong crisis lines na available libre at handang makinig sa ating taumbayan,” ani Argamosa.