Pagkaing Pinoy bumida sa Riyadh Season 2023

RIYADH - Sabik na pumila ang marami para matikman ang katakam-takam na mga pagkaing Pilipino mula main dish hanggang panghimagas sa Philippine Week Riyadh Season 2023.

“I’m happy and proud that other nationalities have recognized and tasted our food. What we can offer to other nations is our diversity,” sabi ni Ann Rhea Mae Asma, nurse.

“Masaya po sa feeling na nahanap namin yung mga pagkain dito sa Saudi dahil pakiramdam namin ay nasa Pilipinas pa rin kami,” sabi ni Walter Aranza, AC technician.

Dahil dinumog ng mga Pilipino, parang nasa Pilipinas lang daw ang pakiramdam.

“I ordered palabok and siopao because you know that this is our well known food in the Philippines and I missed or remember those days when we were together with our family in the Philippines,” dagdag ni Asma.

“Yung puto po kasi, ‘yung lola ko po lagi po niyang ginagawa, nung mga bata pa po kami lagi niyang ginagawa yung puto, ‘yun ang lagi niyang handa kapag may birthday kami,” sabi ni Jane Montañez, OFW.

“Naghanap po kami ng pancit, spaghetti, palabok, madalas po namin hinahanap ang lasang Pinoy na madalas na niluluto ng aming mga misis,” sabi ni Walter Aranza, AC technician.

“Kaya ‘yun ang inorder ko pati yung tapsilog po, kasi personal favorite ko, syempre it reminds me of the Philippines, kasi halo-halo is pinakasikat sa Philippines,” sabi ni Edmund Joaquin, OFW.

Pinilahan din ang buchi at halo-halo, isa sa mga paborito at kinagigiliwang pagkain ng ibang lahi. “I’m glad that I have found Filipino foods here.

My favorite Filipino food is sweet halo-halo , buchi, I liked it! Iiked it,” sabi ni Adham Esmat, Egyptian.

“My favorite food is adobo, it has salt and I like it, it’s sweet also and my second favorite is chicken feet because I like it, also yummy, also rice chicken, fish and rice,”sabi ni Mohammed Ali, Pakistani.

Talagang napasaya at nabusog ang lahat sa Philippine Week ng Riyadh Season 2023.

“Overwhelmed po kasi, unti-unting nakilala kung ano yung mga pagkain natin bilang isang Pinoy,” sabi ni Jean montanez,OFW.

Proud din ang OFWs sa mga papuring natanggap ng pagkaing Pilipino na sumasalamin sa ating mayamang kultura. Parang nasa Pilipinas na rin ang pakiramdam ng maraming OFW dahil nakatikim ng iba-ibang putaheng Pinoy.

Kaya ang Riyadh Season 2023 ay malaking bagay hindi lang sa pangtawid ng gutom kundi pati na rin sa pagbawas ng lungkot.

Para sa mga nagbabagang mga balita tungkol sa ating mga kababayan sa Saudi Arabia, tumutok sa TFC News sa TV Patrol.

