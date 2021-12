Social media posts ni Jinkee 'inspirasyon, 'di pagmamayabang' - Pacquiao

MAYNILA - Hindi apektado si Presidential aspirant Sen. Manny Pacquiao sa mga batikos tungkol sa pagpapakita umano ng kaniyang maybahay ng marangyang pamumuhay sa social media.

“Ang aking asawa hindi naman po talaga mayabang yan. Nagpopost siya ng ganyan hindi naman ipinagmamalaki niya, gusto lang niyang bigyan ng inspirasyon ang ating mga kababayan na magsikap, walang imposible,” pahayag ni Pacquiao.

Sa panayam sa "Ikaw ang On The Spot: The Presidential Candidate's Interview,” sinabi ni Pacquiao na hindi intensiyon ng kaniyang asawang si Jinkee na mang-inggit ng kapwa.

“Kami ay galing sa mahirap na pamilya. Dahil sa nagsikap kami ay proud kami na yung mga natamo namin sa buhay ‘di po namin ninakaw yan, pinaghirapan po namin,” sabi niya.

Di aniya tulad ng iba na ang ipinagmamayabang ay perang nakaw mula sa taumbayan.

“Hindi naman ipinagmamalaki yan pero nararapat lang siguro na sumaya din kami, ma-enjoy namin pinaghirapan namin at yung asawa ko mahiyain po yan. Humble po masyado yan,” sabi niya.

Dagdag niya na matulungin din sa kapwa ang kaniyang asawa.

“Mabait, matulungin, marami rin po yang tinutulungan hindi lang po namin ina-announce mga itinutulungan namin dahil labag po yan sa aming paniniwala [bilang] Christian,” sabi niya.

Magugunitang nabatikos si Jinkee sa mamahaling suot nito noong huling laban ng asawa sa Amerika sa kabila ng pandemya. Pero sinagot naman ito ni Jinkee sa isang cryptic message niya sa social media noon tungkol sa inggit.