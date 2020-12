Mag-a-'add to cart' para sa pandemic Christmas shopping? Ligtas tips ibinahagi

ABS-CBN News/File

MAYNILA - Mas ipinapayo ngayong may pandemya ang online shopping, para malimitahan ang paglabas sa bahay at ang pagpapasa-pasa ng salapi.

At dahil magpa-Pasko na at inaasahang dadami ang mga tao sa mga mall, may ilang payo ang technology editor ng Manila Bulletin na si Art Samaniego para makaiwas sa mga online scam ngayong Christmas season.

1. Bumili sa mga kilalang e-commerce sites

Ayon kay Samaniego, mas makakasiguradong ligtas na mamili sa mga kilalang e-commerce site.

Kung maaari rin aniya, sa mga app ng mga mismong mga brand mag-Christmas shopping.

“May protection ka [sa mga ito]. Puwede kang magreklamo sa kanila,” ani Samaniego sa programang “Sakto” ng Teleradyo.

2. Silipin ang 'shop history'

Mahalaga rin ayon kay Samaniego na tingnan kung kailan ginawa ang profile ng bibilhang tindahan.

Dapat aniyang tingnan ang mga review para sa mga tindahan.

"Kung bago ito tingnan mo 'yung review. Kung wala, mag-ingat ka muna. Atras ka muna diyan. Sigurado ako makakakita ka ng marami," ani Samaniego.

3. Online shopping sa labas? Maging alisto

Sa ilang pindot lang sa cellphone ay makakabili na ng isang produkto online -- kahit saan, kahit kailan.

Pero ayon kay Samaniego, dapat mag-ingat sa internet connection na gagamitin. Kung maaari aniya, huwag mag-"add to cart" sa loob ng mga pampublikong sasakyan, o gumamit ng public wifi.

Maaari kasing kopyahin ng ibang tao ang mga pribadong information ng kustomer gaya ng credit card details o kaya password.

"'Wag gagamit ng public wifi kung gagamit ng financial transactions kasi puwede makuha 'yan ng access point. Kailangan kasi meron kang access point. ‘Yung access point pwede kopyahin 'yan ng tao. ‘Pag co-connect ka dito lahat ng data na naiiput mo nakokopya niya,” ani Samaniego.

Babala pa ni Samaniego na maaaring masilip ng mga kawatan ang pribadong detalye ng isang pasahero na mag-o-online shopping sa mga pampublikong sasakyan.

"[Ang tawag diyan] shoulder surfing at more than 50 percent successful hack gawa ng shoulder surfing," aniya.

4. 'Mag-ingay'

Kung makakaranas ng scam, payo ni Samaniego na agad itong ireklamo sa mga tamang plataporma para agad itong maaksyunan.

"Kailangan nating huwag manahimik. Mag-ingay, mag-reklamo. Huwag magrereklamo kaagad sa Facebook, magreklamo ka muna sa online shop na pinagbilhan mo. May iba kasi na nagrereklamo sa Facebook, wala pang formal complaint so walang mangyayari sa complaint mo," ani Samaniego.

